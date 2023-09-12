İZMİR-BAKAN BOLAT İZMİRLİ ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN 100 MİLYON LİRALIK BİR FİNANSMAN TAHSİS EDİLDİ

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İzmirli esnaf ve sanatkarlar için 100 milyon liralık bir finansman tahsis edildiği söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası koordinasyonuyla Merkez Bankası, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve arttırmak için günlük ve reeskont kredi hacmini 1.5 milyar Türk lirasından, 3 milyara çıkardığını belirtip, Bu yaklaşık günde 103, 105 milyar dolarlık bir finansman desteği demektir dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi programa katılmak amacıyla İzmir'e geldi. Program kapsamında Bakan Bolat, İzmir Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra AK Parti Şehir Buluşmaları kapsamında İzmir İl Başkanlığı'nda teşkilat ile buluştu. Etkinlikte Bakan Bolat'ın yanı sıra AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, belediye başkanları, yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları yer aldı. Bakan Bolat, İki müjdeden bahsetmek istiyorum. Gelirken Halk Bankası ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Birliği ile görüştüm. Zaten 21 yıl boyunca ve özellikle 2022'de bütün Türkiye'deki esnaf sanatkarlara çok ciddi finansal destekleri sağlandı ama ekstra olarak İzmir'i ziyaretimiz vesilesiyle İzmirli esnaf ve sanatkarlar için 100 milyon liralık bir finansman daha tahsis edildi. Hayırlı uğurlu olsun. B finansman yüzde 15 yıllık finansman maliyetli, 6'şar aylık geri ödemeli ve toplam 5 yıl vadeli olacak. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası koordinasyonuyla, Merkez Bankamız ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve arttırmak için günlük ve reeskont kredi hacmini 1.5 milyar Türk lirasından, 3 milyara çıkardı. Bu yaklaşık günde 103, 105 milyar dolarlık bir finansman desteği demektir. Bu da ihracatçılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Dış ticaret açığı ve cari açığı azaltmak için ihracatın arttırılması en büyük hedefimiz. Bunun 2 milyar lirası Eximbank kaynaklarından günlük olarak tahsis edilecek. 25 Temmuz'da 300 milyon liradan 1.5 milyara çıkarılmıştı. Bugün itibariyle de 1.5 milyardan 3 milyara çıkarılmış oldu. 1.5 ayda 10 katı ihracatçılara finansman desteği sağlanmış oldu. Onlardan da ihracatta yeni hamleler yapmalarını ve pazarlarını arttırmalarını bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel haberler, daha başka müjdeler de gelecektir ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYADA EN KIDEMLİ LİDERLER ARASINDA'

AK Parti'nin tam 21 yıldır hükümette olduğuna dikkati çeken Bakan Bolat, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin çok partili siyasi hayatında hiçbir parti ve lidere nasip olmayan bir uzunlukta bu aziz milletimiz, AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na cennet vatanımız ve aziz milletimize hizmet etmeyi nasip etti. 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanımız yeniden cumhurbaşkanı olarak seçildi ve dünyada şu anda en kıdemli liderler arasında başta geliyor. Demokrasiyle yönetilen, seçimle iş başına gelen ülkelerde Cumhurbaşkanımızdan daha tecrübeli kimse yok şu an. Türkiye'nin 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde en uzun süre hizmet etmeyi de bu aziz milletimiz AK Parti yönetimine hediye etti. Yeni dönemde inşallah 21 yılda nasıl Türkiye'yi eğitimden sağlığa, savunmadan enerjiye, adaletten çevre projelerine, sanayiden tarıma, hizmetlere, her alanda nasıl kalkındırdıysak, geliştirdiysek bu uğurda hizmet etmiş bütün AK Partili kadrolara şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni dönemde de inşallah Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok daha güzel hizmetleri birlikte yapacağız. Güzel halkımızın satın alma gücünü, refahını birlikte arttıracağız. Sizlerin bu heyecanını gördükten sonra inanıyorum ki halkımız AK Parti'ye daha uzun yıllar hizmet etme görevini bahşedecek açıklamalarında bulundu.

'EKONOMİYLE ALAKALI FELAKET SENARYOLARINI DİKKATİ ALMAYIN'

Geçen hafta 3 yıl süreli Orta Vadeli Program'ın açıklandığını belirten Bakan Bolat, Bu program artık ekonomimizin yol haritası olmuştu. Buradaki büyüme, ihracat, yapılacak hizmetler ve cari açığı azaltma, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma kadar ortaya konmuş bütün yapısal reformlar bu 3 yıllık süre içinde inşallah gerçekleştirilecek. Birilerinin ekonomiyle alakalı felaket senaryoları veya kriz edebiyat yapmasını sakın dikkate almayın. Bir enflasyon, hayat pahalılığı problemi var. Bu maalesef kovid döneminin bütün dünyaya çıkardığı bir fatura oldu. Gelişmiş ülkeler de gelişmekte olan ülkeler de enflasyon canavarıyla uğraşıyorlar. Zaten Orta Vadeli Program'ın temel omurgasını hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele oluşturuyor. Bunu inşallah bu 3 yıllık dönemde başaracağız ve 2026 yılı hedefi olarak da tek haneli rakama düşürmek Orta Vadeli Program'da yazıldı. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz dedi.

'İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 9,4'E GERİLEDİ'

İhracatı 300 milyar dolara çıkarma hedefinden söz eden Bakan Bolat, şöyle devam etti Cari açığımızı da 30 milyar dolar seviyesine indirme hedefimiz var. Meslek liselerini geliştirmek, iş dünyasının ihtiyacı olan eğitimli, vasıflı iş gücünün başarılması gibi birçok hedef var. Sağlık hizmetlerinde zaten AK Parti kadroları bir devrim yapmıştı. Daha iyiye doğru götüreceğiz. Dün istihdam rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 9.4'e geriledi. 0.2'lik bir düşme sağlandı. Kriz olan bir ülkede işsizlik artar mı, azalır mı Artar. Allah'a şükür temmuz ve haziran ayı itibariyle istihdam rakamları iyi geldi. İşsiz sayısı 3 milyon 290 bin civarında. İş dünyası da vasıflı çalıştıracak eleman aradığını bizlere söylüyor. Sanayi üretim rakamında yıllık bazda temmuz ayında yüzde 7.4'lük bir artış söz konusu. İnşallah ağustos ayı da artıda gelecek. İhracatta hem temmuz hem ağustosta rekor kırdık. Tarihin en yüksek ihracat rakamlarını elde ettik. Dış ticaret açığını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hizmet ihracatını arttırmaya çalışıyoruz.