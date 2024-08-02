İzmir, Aydın ve Uşak'ta Filistin için gıyabi cenaze namazı kılındı

İzmir, Aydın ve Uşak'taki camilerde, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Bey Camisi'nde de cuma namazının ardından Heniyye ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından dua edildi.

Uşak'ta kent merkezindeki Ulu Cami'de cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar da katıldı.