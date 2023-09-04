İzmir, Aydın ve Manisa'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir, Aydın ve Manisa'da önümüzdeki 3 saat içinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yerel olarak kuvvetli yağışlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

İzmir, Aydın ve Manisa'da gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İzmir ve Aydın'ın doğusu ile Manisa çevrelerinde gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.