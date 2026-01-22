Haberler

İzmir ile Aydın arasındaki tünelde yaşanan kazada 3 araçta hasar oluştu

Güncelleme:
İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki 75. Yıl Selattin Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç hasar gördü. Tünelin İzmir yönü trafiğe kapatıldı, daha sonra açıldı.

İzmir- Aydın Otoyolu üzerindeki 75. Yıl Selattin Tüneli'nde 3 aracın karıştığı kaza hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, tünelde tır ve iki kamyonun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması sevk edildi.

Araçların hasar gördüğü kaza nedeniyle tünelin İzmir yönü bir süre trafiğe kapatıldı.

Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
