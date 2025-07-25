İzmir-Aydın Otoyolu'nda Trafik Kontrol Altında
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın için 4 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz ve diğer ekipmanlar kullanılırken, İzmir-Aydın Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanıyor. İlk müdahalenin 10 dakikada yapıldığı bildirildi.
İZMİR-AYDIN OTOYOLU'NDA KONTROLLÜ AKIŞ
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangına 4 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale devam ediyor. Alevlere ilk müdahalenin 10 dakikada yapıldığı belirtilirken, çalışmaların olumlu seyrettiği bildirildi. Diğer yandan İzmir- Aydın Otoyolu İzmir yönünde trafik, kontrollü olarak sağlanıyor.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel