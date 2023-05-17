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İzmir-Aydın Otoyolu'nda Tanker Yangını

İzmir-Aydın Otoyolu'nda Tanker Yangını

Güncel Haberler

Selatin Tüneli'nde lastikleri alev alan tankerde hasar oluştu. Yangın kısa sürede söndürüldü.

İzmir- Aydın Otoyolu üzerindeki Selatin Tüneli içinde lastiklerinin alev almasıyla yangın çıkan tankerde hasar oluştu.

Tire ilçesi Halkapınar Mahallesi sınırlarında kalan Selatin Tüneli'nin İzmir'den Aydın'a giden bölümünde B.A'nın kullandığı 20 V 0102 plakalı tankerin lastiği henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında tankerin lastikleri ve alt bölümünde hasar oluşurken tünel içinden yoğun duman çıktığı gözlendi.

Tek yönlü olarak trafiğe kapatılan tünelden tankerin kaldırılması için çalışma sürüyor.

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Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

Aydın İzmir Güncel Haberler

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