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İzmir-Aydın Otoyolu'nda Ehliyetsiz Çekici Kullanan Babaya İdari İşlem Uygulandı

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İzmir- Aydın Otoyolu'nda ehliyeti bulunmayan çocuğuna çekici kullandıran babaya idari işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yayımlanan yaşı küçük kız çocuğunun tır çekicisi kullanmasına yönelik görüntülerin incelenmesi sonucu olayın İzmir-Aydın Otoyolu'nda 23 Mart Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında gerçekleştiği tespit edildi.

Çekici koltuğundaki yaşı küçük kız çocuğunun Y.B, yolcu koltuğundaki kişinin de babası E.B. olduğu belirlendi. Çekici plakası ve E.B'ye Karayolları Trafik Kanunu'na göre ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak maddesinden idari işlem uygulandı.

Ayrıca E.B. ve kızı hakkında "trafik güvenliğini tehlike atma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı da belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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