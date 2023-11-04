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İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.