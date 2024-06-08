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İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta YKS'nin ilk oturumu yapıldı

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İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. İzmir'de 233 bin 237 adayın katıldığı sınavda toplamda 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Adaylar sınav heyecanı yaşarken, bazı ilginç olaylar da yaşandı.

İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) yapıldı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınavın ilk oturumu Tyt'ye İzmir'de 233 bin 237 aday katıldı.

Tyt'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu, 165 dakika süre verildi.

Konak'taki İzmir Atatürk Lisesinde sınav heyecanı yaşayanlar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Görevliler, okul çevresinde bekleyen velilerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

Emekli polis 63 yaşındaki Cavit Karaca da sınav heyecanı yaşadı. Karaca, sınav öncesinde gazetecilere, daha önce hiç üniversite sınavına girmediğini söyledi.

Heyecanını dile getiren Karaca, "Çocuklarımın teşvikiyle sınava katıldım. Hukuk okumak istiyorum. Elimden geldiğindece sınava hazırlandım." diye konuştu.

Oğlunu sınava getiren Çiğdem Altunay ise heyecanlı olduklarını dile getirerek, sınava giren adaylara başarılar diledi.

Kimliğini okul bahçesindeki mazgala düşüren aday sınava giremedi

Aydın'da TYT oturumuna 15 bin 826 aday katıldı. Oturum kentteki 55 sınav merkezinde gerçekleşti. Görevliler, sınava giren yakınlarını bekleyenlere sessiz olmaları uyarısı yaptı. Bazı vatandaşlar beklerken Kur'an okudu.

Söke ilçesinde, Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesinde sınava girecek bir aday, okul bahçesindeki mazgala nüfus cüzdanını düşürdü. Çevredekilerin yardımıyla mazgal kapağı kaldırıldı ancak kimliğe ulaşılamadı.

Polis ekipleri adayı İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi çıkarmasını sağladı. Tekrar okula getirilen aday, geç kaldığı için sınava giremedi.

Denizli'de 95 salonda 31 bin 881 aday sınava katıldı. Adaylar sınavda ter dökerken yakınları da sınav salonları etrafında heyecanla bekledi.

Uşak'ta 50 sınav merkezinde düzenlenen TYT'ye 12 bin 993 aday katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı. Sınava giren yakınlarını bekleyen bazı aileler Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Kaynak: AA / Güncel

Denizli Aydın İzmir Uşak TYT Eğitim Güncel Haberler

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