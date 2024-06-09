Üye Girişi
Haberler

İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta YKS'nin ikinci oturumu başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başladı. İzmir'de YKS kapsamında dün ilk oturumu tamamlayan adaylar, Alan Yeterlilik Testleri oturumu için sınav salonlarının bulunduğu okullara geldi. Adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salonlara alındı. İzmir Atatürk Lisesi'nde, sınav giriş belgesini geldiği otomobilde unutan bir aday, belgesi kendisine geç ulaştırılınca sınava giremedi. Adaylardan 55 yaşındaki Hazan Çapkın, ilk kez üniversite sınavı heyecanı yaşadığını belirterek, 'Gençliğimi hatırlattı, yeni bir heyecanla sınava giriyorum. Bugün düne göre daha zorlu bir sınav olacağını düşünüyorum. Hayatımı değişik bir yola döndürmek istiyorum.' dedi. İlk defa sınav heyecanı yaşayan Betül Kaplan da (18) 'İnşallah güzel olacak. Sınavın kolay olmasını bekliyorum, zorlanacağımı düşünmüyorum. Umarım herkes istediği üniversitenin kapısından girer.' diye konuştu. 54 yaşındaki Çetin İnan da 35 yıl önce üniversite sınavına girdiğini anlatarak, 'Tekrar ne kadar zor ya da kolay olduğunu görmek istiyorum. Sosyal bir bölüm kazanırsam okurum. Gençlerin heyecanı bize göre daha fazla. Allah onlara kolaylık versin.' ifadelerini kullandı. YKS ikinci oturumuna Denizli'de 23 bin 251, Aydın'da 10 bin 516 ve Uşak'ta 8 bin 634 adayın katıldığı bildirildi.

İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başladı.

İzmir'de YKS kapsamında dün ilk oturumu tamamlayan adaylar, Alan Yeterlilik Testleri oturumu için sınav salonlarının bulunduğu okullara geldi.

Adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salonlara alındı.

İzmir Atatürk Lisesi'nde, sınav giriş belgesini geldiği otomobilde unutan bir aday, belgesi kendisine geç ulaştırılınca sınava giremedi.

Adaylardan 55 yaşındaki Hazan Çapkın, ilk kez üniversite sınavı heyecanı yaşadığını belirterek, "Gençliğimi hatırlattı, yeni bir heyecanla sınava giriyorum. Bugün düne göre daha zorlu bir sınav olacağını düşünüyorum. Hayatımı değişik bir yola döndürmek istiyorum." dedi.

İlk defa sınav heyecanı yaşayan Betül Kaplan da (18) "İnşallah güzel olacak. Sınavın kolay olmasını bekliyorum, zorlanacağımı düşünmüyorum. Umarım herkes istediği üniversitenin kapısından girer." diye konuştu.

54 yaşındaki Çetin İnan da 35 yıl önce üniversite sınavına girdiğini anlatarak, "Tekrar ne kadar zor ya da kolay olduğunu görmek istiyorum. Sosyal bir bölüm kazanırsam okurum. Gençlerin heyecanı bize göre daha fazla. Allah onlara kolaylık versin." ifadelerini kullandı.

YKS ikinci oturumuna Denizli'de 23 bin 251, Aydın'da 10 bin 516 ve Uşak'ta 8 bin 634 adayın katıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Denizli Aydın İzmir Uşak AYT Eğitim Yaşam Güncel Haberler

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Bakmadan Geçme

Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title