İzmir Aliağa Limanı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı
Aliağa Limanı'nın konteyner bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahelesi sonrası kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bazı konteynerlerde hasar meydana geldi.
İzmir'de Aliağa Limanı'nın konteyner bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Limandaki konteyner elleçlemesinin yapıldığı alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye araçları sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangın nedeniyle bazı konteynerlerde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel