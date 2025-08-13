İzmir Aliağa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde dün başlayan yangın, Kalabak ve Çoraklar mahalleleri arasındaki makilik ve otluk alanda kontrol altına alındı. Gece boyunca süren müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde dün otluk ve makilik alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

Kalabak ve Çoraklar mahalleleri arasındaki makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kalabak ve Çoraklar mahalleleri arasındaki makilik ve otluk alanda dün yangın çıkmış, havadan ve karadan müdahale edilmişti.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
500
