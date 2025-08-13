İzmir Aliağa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Aliağa ilçesinde dün başlayan yangın, Kalabak ve Çoraklar mahalleleri arasındaki makilik ve otluk alanda kontrol altına alındı. Gece boyunca süren müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü.
