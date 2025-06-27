İzmir Aliağa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir Aliağa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde çöplük alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, büyük bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. İzinsiz olarak yakıldığı belirlenen çöplerden çıkan yangın, 11 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde çöplük alanda dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkisinde, bir kişi tarafından izinsiz şekilde yakıldığı belirlenen çöplerden çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Kara ekiplerinin gece boyunca aralıksız müdahale ettiği yangın yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alındı.

Bir evin kullanılamaz hale geldiği yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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