İzmir Aliağa'da Ziraat Arazilerinde Yangın Çıktı
İzmir'in Aliağa ilçesinde ziraat arazilerinde çıkan yangın, hava ve karadan yapılan etkili müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde ziraat arazilerinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yüksekköy ve Kapukaya mahalleleri arasındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangın çıkan bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel