İzmir Aliağa'da Ziraat Arazilerinde Yangın Çıktı
Aliağa ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye çok sayıda uçak, helikopter ve arazöz sevk edildi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde ziraat arazilerinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yüksekköy ve Kapukaya mahalleleri arasındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel