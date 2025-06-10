İzmir Aliağa'da Ziraat Arazilerinde Yangın Çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde ziraat arazilerinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yüksekköy ve Kapukaya mahalleleri arasındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.