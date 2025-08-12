İzmir Aliağa'da Yangın Söndürme Çalışmaları Başlatıldı

İzmir Aliağa'da Yangın Söndürme Çalışmaları Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Aliağa ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangınla ilgili söndürme çalışması başlatıldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Çoraklar Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı

Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.