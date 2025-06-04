İzmir Aliağa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Zanlı Tutuklandı
Aliağa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 20 kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen satıcılara yönelik 3 aylık takibin ardından eş zamanlı baskınlar düzenledi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 zanlı tutuklandı.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Polis ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.
Zanlıların ev ve araçlarındaki aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 20 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel