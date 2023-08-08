İzmir Aliağa'da Tır Çarpışması: 1 Yaralı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
İzmir'in Aliağa ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Küçük Sanayi Biçerova kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Aliağa istikametine gitmekte olan B.D. (52) yönetimindeki 35 NCN 83 plakalı tır, kavşakta E.K. idaresindeki 10 E 6260 plakalı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan B.D. ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel