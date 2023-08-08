İzmir Aliağa'da Tır Çarpışması: 1 Yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.