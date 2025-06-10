İzmir Aliağa'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Aliağa'nın kırsal Yüksekköy ve Kapukaya mahalleleri arasında kalan tarım arazisinde, saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.