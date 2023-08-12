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İzmir Aliağa'da Otluk ve Makilik Alanda Yangın Çıktı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangını söndürmek için müdahalelerini sürdürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangını söndürmek için müdahalelerini sürdürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kalabak Barajı mevkiinde 11: 40 da çıkan otluk ve makilik alandaki yangınına ekipler, 7 uçak 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahalelerine havadan ve karadan devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

Aliağa İzmir Güncel Haberler

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