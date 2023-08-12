İzmir Aliağa'da Otluk ve Makilik Alanda Yangın Çıktı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına uçak, helikopter, arazözler ve iş makineleri müdahalede bulunuyor.
İZMİR'in Aliağa ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor.
İlçenin Kalabak Barajı mevkisindeki otlukta, saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel