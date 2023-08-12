İzmir Aliağa'da Otluk ve Makilik Alanda Yangın Çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına uçak, helikopter, arazözler ve iş makineleri müdahalede bulunuyor.