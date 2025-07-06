İzmir Aliağa'da Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde kapukaya ve Yüksekköy mahalleleri arasındaki mera ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde mera ve ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kapukaya ve Yüksekköy mahalleleri arasındaki mera ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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