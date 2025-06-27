İzmir Aliağa'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi
Aliağa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçaklar, helikopterler ve arazözlerle müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çaltılıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölge İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel