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İzmir Aliağa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Tüpraş Ormanı'nda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İhbarın ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter, arazöz ve su ikmal araçlarıyla yangın söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tüpraş Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracıyla yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü yangın ihbarının saat 17.06'da geldiğini, ilk müdahalenin saat 17.16'da yapıldığını bildirdi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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