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İzmir Aliağa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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İzmir'in Aliağa ilçesinde Tüpraş Ormanı'nda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları için 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz ve 3 su ikmal aracı görevlendirildi. Yangın ihbarının hemen ardından müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tüpraş Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracıyla yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü yangın ihbarının 17.06'da geldiğini, ilk müdahalenin 17.16'da yapıldığını bildirdi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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