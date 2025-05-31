İzmir Aliağa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanda, saat 17.30 sıralarında, yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk etti. Alevlere 1 uçak ve 7 helikopterle havadan, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer ile karadan müdahale başladı. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)