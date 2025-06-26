İzmir Aliağa'da Orman Yangını Çıktı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde sanayi tesisleri civarında başlayan yangın, ormana sıçradı. Yangına müdahale için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı. Sanayi tesisleri civarında çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahale devam ediyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bozköy Mahallesi civarındaki sanayi bölgesinde çıktı. Sanayi bölgesinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına, ihbardan 5 dakika sonra, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Haber: Dinçer Can SONER/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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