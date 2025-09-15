İzmir Aliağa'da Lastik Deposunda Yangın Çıktı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde bir lastik deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Aliağa'daki Hatundere Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lastik deposunda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen siyah dumanı görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.