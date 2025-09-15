İzmir Aliağa'da Lastik Deposunda Yangın Çıktı
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, Hatundere Sanayi Sitesi'nde saat 15.30 civarında başladı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İZMİR'in Aliağa ilçesinde bir lastik deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Aliağa'daki Hatundere Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lastik deposunda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen siyah dumanı görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel