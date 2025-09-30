Haberler

İzmir Aliağa'da Kimyasal Fabrikada Yangın Çıktı

İzmir Aliağa'da Kimyasal Fabrikada Yangın Çıktı
İzmir'in Aliağa ilçesindeki kimyasal madde üreten bir fabrikada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle birlikte çevreye siyah dumanlar hakim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde kimyasal madde üreten bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal madde üreten fabrikada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

