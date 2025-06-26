İzmir Aliağa'da Çöplük Yangını Ormana Sıçradı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, çöplük alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkisinde, bir kişi tarafından izinsiz şekilde yakıldığı belirlenen çöplerden çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.