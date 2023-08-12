İzmir Aliağa'da çıkan makilik yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan makilik yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Yangın, saat 17.37'de Horozgediği Mahallesi'nde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.