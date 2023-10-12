İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yapılan iç beden muayenesinde, prezervatifler içinde yutulmuş ve vücut boşluklarına gizlenmiş haldeki uyuşturucularla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması ile yurt dışından İzmir'e uyuşturucu getirileceğini bilgisine ulaştı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, 9 Ekim'de önlem alan ekipler, tespit edilen 2'si Alman uyruklu 5 şüpheliyi durdurdu. Şüphelilerin yapılan iç beden muayenesinde, prezervatifler içinde yutulmuş ve vücut boşluklarına gizlenmiş halde 21,19 gram eroin, 12,70 gram kokain, 7,76 gram metamfetamin ve 7 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Almanya vatandaşı A.D.M. ve F.M. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.