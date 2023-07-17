İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 32 düzensiz göçmen, Yunanistan unsurlarınca geri itildikten sonra Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Geri itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.