İzmir açıklarında sürüklenen bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, arıza nedeniyle sürüklenen bottaki 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, arıza nedeniyle sürüklenen bottaki 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Ekipler lastik bottaki 37 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Dikili İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir açıklarında sürüklenen bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.