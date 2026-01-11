Haberler

İzmir açıklarında su alan bottaki kayıp 7 düzensiz göçmenden 1'inin cesedine Ayvalık'ta ulaşıldı

Güncelleme:
İzmir açıklarında su alan bottaki düzensiz göçmenlerden birinin cesedine Ayvalık'ın Sarımsaklı sahilinde ulaşıldı. Olayda, hayatını kaybeden kişinin Somali uyruklu olduğu tespit edildi.

İzmir açıklarında su alan bottaki kayıp 7 kişiden 1'inin cesedine Ayvalık'ın Sarımsaklı sahilinde ulaşıldı.

Ayvalık'ın Sarımsaklı sahilinde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerde, bu kişinin Somali uyruklu olduğu ve dün İzmir'in Dikili açıklarında su alan bottaki kayıp 7 düzensiz göçmenden biri olduğu tespit edildi.

Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan naaşın, işlemlerin ardından Dikili'ye gönderileceği öğrenildi.

Olay

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın NSosyal hesabındaki açıklamasına göre, İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir göçmen botu olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı botları TCSG-61 ve TCSG-907 görevlendirilmiş, kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan lastik bottan 37 düzensiz göçmen kurtarılmış, 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin 45 kişi olduğu bilgisinin alınması üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmen için başlatılan arama kurtarma çalışması sürdüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
