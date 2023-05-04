İzmir açıklarında itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 13 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel