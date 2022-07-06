İzmir açıklarında geri itilen 81 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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İzmir açıklarında geri itilen 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir açıklarında geri itilen 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 81 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 81 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye bot ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça ilçesi açıklarında ise can salları içerisinde bir grubun olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 38 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Yunanistan Dikili İzmir Güncel Haberler

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