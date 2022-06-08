Kuşadası açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

Kuşadası açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 39 göçmeni karaya çıkardı. Göçmenler, işlemin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. AA / Gökhan Düzyol - Güncel Güncel Haberler

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