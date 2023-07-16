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İzmir açıklarında geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Geri itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Halil Şahin - Güncel

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