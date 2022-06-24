İzmir açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 06.45 sıralarında, Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (Ali İhsan Çiftçi - İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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