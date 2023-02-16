İzmir açıklarında geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 10 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Yunanistan Karaburun İzmir Güncel Haberler

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