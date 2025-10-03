Haberler

İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Seferihisar ve Urla açıklarında yapılan operasyonlarda 4'ü çocuk toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında 4'ü çocuk 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları bottaki 4'ü çocuk 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
