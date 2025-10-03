İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında 4'ü çocuk 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları bottaki 4'ü çocuk 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.