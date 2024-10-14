Üye Girişi
Haberler

İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir açıklarında, 10'u çocuk toplam 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, 47 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen göçmenleri kurtardı.

İzmir açıklarında 10'u çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 47 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisinde 6'sı çocuk 21 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından tespit edilen can salı içerisindeki 4'ü çocuk 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

Urla ve Çeşme açıklarında durdurulan lastik botlardaki 11'i çocuk 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Uluslararası İlişkiler Sahil Güvenlik İnsan Hakları Yunanistan Göçmenler Güvenlik Politika 3-sayfa Göçmen Güncel Çocuk izmir

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

Bizim Çocuklar'dan tarihi geri dönüş

 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar

"Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar"

 Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama

Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili gerçek ortaya çıktı
AK Parti, 'Öldüren kadar ölen de suçlu' diyen meclis üyesi için harekete geçti

AK Parti skandal sözlerin ardından harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Galler maçı ne zaman 2024? 15 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 15 Ekim Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İzlanda Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İzlanda Türkiye geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golü neden iptal oldu? İzlanda'da isimler neden son ile bitiyor? İzlanda Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İzlanda Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bosna Hersek Macaristan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Macaristan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galler Karadağ maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galler Karadağ maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.