İzmir açıklarında can salındaki 48 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, Foça ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 48 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi. Güncel AA / Ali Korkmaz Yunanistan İzmir Güncel Haberler

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