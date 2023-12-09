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İzmir açıklarında 95 düzensiz göçmen kurtarıldı, 102 düzensiz göçmen yakalandı

9 Aralık 2023 21:47 Son Güncelleme: 21:48 Abone Ol

İzmir'in Dikili, Foça, Selçuk ve Menderes açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 95 düzensiz göçmen kurtarıldı, 102 düzensiz göçmen ise yakalandı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.