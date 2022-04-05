İzmir açıklarında 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

DİKİLİ, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 87 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik mobil radarı, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen fark etti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında 1 saat sonra yine lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen hareketli lastik bottaki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot durdurularak 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.