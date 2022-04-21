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İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Meriç Ürer - Güncel
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İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 81 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 81 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 46 göçmen kurtarıldı.

Foça ilçesi açıklarında da aynı unsurlarca geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botu ile kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Meriç Ürer - Güncel

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