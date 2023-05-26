İzmir açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çeşme ilçesi açıklarında bir göçmen kaçakçısı da yakalandı.