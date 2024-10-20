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İzmir açıklarında 76 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 76 kaçak göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Karaburun ve Foça ilçeleri açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 16'sı çocuk toplam 76 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

İZMİR'in Karaburun ve Foça ilçesi açıklarında 2 can salı ve 1 lastik botta bulunan 16'sı çocuk 76 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 16.07'de Karaburun ilçesi açıklarında can içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, 2 can salı içerisinde bulunan 14'ü çocuk 49 kaçak göçmeni kurtardı. Aynı gün saat 05.45'te ise Foça ilçesi açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye giden ekipler, 2'si çocuk 27 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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