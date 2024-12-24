İzmir Açıklarında 76 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekiplerin durdurduğu lastik botta 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun açıklarında ise durdurulan lastik bottaki 23'ü çocuk 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.